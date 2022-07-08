الأسد يزور حلب للمرة الأولى منذ 11 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، محطة رئيسية لتوليد الكهرباء وأخرى لضخ المياه شمال سورية، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة معلنة لمحافظة حلب منذ اندلاع النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عاما.

وأورد حساب الرئاسة على تطبيق (تلغرام) أن الأسد زار محطة حلب الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد «إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الأسد للعاملين في المحطة في شريط فيديو نقلته الرئاسة إن «محافظة حلب وتحديدا المدينة عانت بشكل يختلف عما عانت منه كل المحافظات (...) ولا يوجد مدينة كبرى عانت كما عانت مدينة حلب، لا في موضوع المياه ولا الكهرباء ولا الخدمات، ولا القذائف والدمار والإرهاب».

وأضاف «من حق محافظة حلب ومدينة حلب أن تكون هي المستفيدة الأكبر من هذا الإنجاز»، وهو إصلاح المحطة التي تعد من المحطات الرئيسية في سورية ومن شأن إعادة العمل بها أن يسهم في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.

وحضر الأسد أيضا إطلاق عمليات الضخ من محطة المياه في بلدة تل حاصل في ريف حلب الشرقي، والتي خرجت عن الخدمة في العام 2012 جراء النزاع.

حلب شهدت مواجهات عنيفة الأعوام الماضية

وتعدّ هذه الزيارة الأولى للأسد الى محافظة حلب التي خرج الجزء الأكبر منها عن سيطرة القوات الحكومية بدءاً من العام 2012. واستعادت لالقوات الحكومية خلال السنوات الماضية السيطرة تدريجيا على غالبية المحافظة إثر معارك حادة ضد الفصائل المعارضة وتنظيم «داعش».

وتعتبر معركة السيطرة على مدينة حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، أبرز انتصارات القوات الحكومية بدعم روسي وأكبر الضربات التي تعرضت لها الفصائل المعارضة التي سيطرت على الأحياء الشرقية للمدينة بين العامين 2012 و2016.

ولم تستعد الحكومة السورية حتى الآن كامل المحافظة، خصوصا الشريط الحدودي مع تركيا والذي تتوزع السيطرة عليه بين قوات سورية الديمقراطية وفصائل سورية مدعومة من قوات تركية. كما تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على مناطق محدودة في ريفها الغربي.