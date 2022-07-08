السيسي ينعي شينزو آبي: كان صديقا مخلصا لمصر

القاهرة - بوابة الوسط

نعى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، الذي توفي، صباح الجمعة، جراء إطلاق نار.

وقال السيسي في بيان عن الرئاسة المصرية: «لقد كان شينزو آبي صديقا مخلصاً لمصر، محبا لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة».

وأضاف: «إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي».

- «فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق النار

وفاة شينزو آبي بعد إطلاق نار

وفي وقت سابق، أكد مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديموقراطي وفاة شينزو آبي، عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي، الجمعة، على ما ذكرت هيئة البث اليابانية ووكالة «جي جي» للأنباء.

وقالت هيئة البث الوطنية: «حسب مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديموقراطي، توفي رئيس الوزراء السابق آبي عن 67 عاما، في مستشفى في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا، حيث كان يتلقى علاجا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأكد المستشفى وفاة شينزو آبي، بعد ظهر الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي. وقال الطبيب هيديتادا فوكوشيما من مستشفى «نارا» الجامعي: «نُقل شينزو آبي (إلى المستشفى) عند الساعة 12.20. كان القلب متوقفا لدى وصوله. حاول الأطباء إنعاشه، لكن للأسف توفي».