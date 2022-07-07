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حاجات عربيات تؤدين المناسك بدون محرم لأول مرة (تقرير)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 03:28 مساء
حاجات عربيات تؤدين المناسك بدون محرم لأول مرة (تقرير)
مسلمات خلال أدائهن مناسك الحج. (أرشيفية: الإنترنت)
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في مشهد لم يكن معتادًا في المملكة العربية السعودية وخلال أداء مناسك الحج، باتت المسلمات قادرات على الحج دون محرم، إذ تشارك ليلى القرني دون مرافقة أي من أقربائها الذكور في مناسك الحج في مكة المكرمة، وتشجّع النساء على السير على خطى العديد من العربيات اللواتي يؤدين المناسك السنوية هذه السنة بمفردهن.

وتقول الطبيبة التونسية البالغة من العمر 60 عامًا وهي وأم لطفلين، إن زوجها لم يتمكّن من مرافقتها لأن عمره فوق 65 عامًا، السنّ الأقصى الذي سمحت به السلطات للحجاج لأداء المناسك هذا العام. وتضيف: «لِما يجب أن تكون المرأة برفقة رجل على أي حال؟ لماذا؟».

تشجيع للنساء على الحج بدون محرم
وتتابع المرأة التي وضعت وشاحًا بعلم تونس فوق كتفيها داخل مركز تجاري على مقربة من المسجد الحرام، «أشجّع كل امرأة على القدوم إلى هنا بدون محرم».

وتقول شقيقتها حياة عبدالملك (64 عامًا) المتقاعدة بعد أن كانت مديرة في شركة تضم أكثر من 1400 موظف، إن المرأة العربية يجب أن تكون شجاعة وقادرة على التأقلم مع الظروف المختلفة.

وفي العام 2021، سمحت وزارة الحج السعودية رسميًا للنساء من جميع الأعمار بأداء فريضة الحج دون محرم، بشرط أن يكنّ ضمن مجموعات.

وكانت السلطات تشترط في السابق وجود ولي أمر إلى جانب أي امرأة دون سن 45، ما منع العديد من النساء المسلمات في جميع أنحاء العالم من أداء فريضة الحج.

وشجّع القرار النساء الأكبر سنا أيضا اللواتي يترددن في أداء فريضة الحج دون شقيق أو ابن أو أب أو زوج.

مليون مسلم متاح لهم أداء مناسك الحج
وسمحت السلطات هذا العام لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

وتقول الحاجة المصرية سهيل محمد للنساء المترددات في القيام بالرحلة دون مرافقة من ذكر قريب: «لا تخفن... المرأة تساوي 100 رجل».

وعملت الأم لثلاثة أبناء في أحد أقسام وزارة الدفاع المصرية لأكثر من ثلاثة عقود، وتشير إلى أن هذا العمل «منحني الثقة. (...) لقد مكنّني وجعلني أقوى. النساء اللواتي يبقين في المنزل هن من يشعرن بالخوف» من أداء مناسك مثل الحج التي تتطلب صلابة ذهنية وجسدية على مدى خمسة أيام.

في أكتوبر الماضي، قالت دراسة نشرها معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن النساء في المنطقة العربية واجهن منذ فترة طويلة التسلط الذكوري وانعدام الأمن وأزمات أخرى.

وأضافت أن الدول العربية الـ22 «تشترك في شيء واحد وهو استمرار النساء في مواجهة رد فعل عنيف ضد حقوقهن وحرياتهن الأساسية التي طال انتظارها».

وتحتل المنطقة المرتبة الأدنى في العالم من حيث حقوق المرأة، مع وجود فجوة بين الجنسين تحتاج إلى 153 عامًا لإغلاقها، وفقا للدراسة.

لكن التحديات التي تواجهها المرأة ليست على المستوى نفسه في كل الدول العربية. فعلى الرغم من المصاعب، تتمتع النساء في دول مثل تونس ولبنان بحريات اجتماعية أكثر من غيرها.

وفي الخليج، تدخل أعداد أكبر من النساء سوق العمل باختيارهن أو بحكم الضرورة، وبتن يشغلن مناصب وزارية في الإمارات ومقاعد برلمانية في الكويت.

انتفاح المملكة.. وداعًا للتشدد؟
وفي السعودية، يُعتبر القرار السعودي بشأن المحرم جزءا من الإصلاحات الاجتماعية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد والذي يحاول التخلص من صورة المملكة المتشددة وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

ومنذ صعوده إلى السلطة، مُنحت المرأة حق الوصول إلى المزيد من قطاعات الأعمال، وجرى السماح لها بقيادة السيارة والسفر إلى الخارج دون إذن ولي أمر، وذلك في موازاة الانتقادات التي تواجهها منظمات غير حكومية لسجل المملكة الحقوقي.

وفي المسجد الحرام، قامت هذا الأسبوع نساء كثيرات بينهن من دول عربية بأداء مناسك الحج الأولى بمفردهن. واختارت بعضهنّ ارتداء ملابس ملونة، في تغيير عن العباءات السوداء التي كانت مفضّلة قبل سنوات. وكان بعضهن يحمل أجهزة لوحية إلكترونية لتلاوة الصلوات الطويلة والأدعية.

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