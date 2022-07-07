الخميس.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار خاص بإيصال المساعدات لسورية

القاهرة - بوابة الوسط

يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سورية دون موافقة دمشق، التي تريد روسيا تمديدها ستة أشهر فقط فيما تطالب الدول الغربية بسنة. وتنتهي صلاحية هذه الآلية المعمول بها منذ 2014، الأحد.

وينص مشروع قرار صاغته النروج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن على تمديد استخدام معبر «باب الهوى» عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من يوليو 2023، وفق وكالة «فرانس برس».

ويستفيد 2.4 مليون سوري شهريا من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». وعبرت الحدود خلال العام الجاري وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، حسب المصدر ذاته.

روسيا تهدد بعرقلة مشروع القرار

ويطالب مشروع القرار «كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سورية». وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض «الفيتو»، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

تصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية. وحاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك لكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منقطة إدلب. وجرى إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة، حسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

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ويفيد دبلوماسيون أن روسيا التي ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسًا لمشروع النروج وأيرلندا ينص على تمديد الآلية لستة أشهر فقط.

«إعادة تأهيل سريعة» لسورية

وفي محاولة لإقناع موسكو، ضمّن الأوروبيون على ما أفاد دبلوماسيون، نصهم تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق.

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تربط حتى الآن أي مساعدة لإعادة البناء بإصلاحات سياسة في سورية. لكن خلال اجتماع في مجلس الأمن حول سورية عقد في يونيو دعمت غالبية من الدول ومن بينها الولايات المتحدة فكرة تمويل مشاريع «إعادة تأهيل سريعة» للبلاد.

وفي هذا الإطار يطالب مشروع القرار «بمبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سورية بما يشمل مشاريع إعادة تاهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية». ويطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين حول تطبيق القرار ولا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقًا من دمشق.