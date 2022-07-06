Atwasat

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 12:46 مساء
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف داخل القفص أثناء محاكمته. (الإنترنت)
alwasat radio

قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية بإجماع الآراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، بإعدام قاتل شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به.

وأحالت المحكمة الأسبوع الماضي أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه. ولا يزال للمتهم فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، وفق وكالة «فرانس برس».

أنباء عن تولي فريد الديب الدفاع عن القتال
وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، أنباء عن تولي المحامي المصري الشهير، فريد الديب، الذي تولى الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته، الدفاع عن المتهم.

ونقل موقع جريدة «الأهرام» الحكومية عن الديب قوله «أنتظر حكم المحكمة غدا (الأربعاء)، وبعدها سأتخذ قراري، سواء بالدفاع عن المتهم أمام محكمة النقض أم لا».   

- مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة «قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمدا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها» أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. وأقر الجاني «بارتكابه جريمة قتل المجني عليها»، حسب بيان النائب العام.

جدل داخل الشارع المصري
أثارت القضية جدلًا وغضبًا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع عديد الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

وحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري العام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
الإبداع اليدوي في السجن

الإبداع اليدوي في السجن
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قوى الحرية والتغيير ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة التظاهر
قوى الحرية والتغيير ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة ...
الرئيس التونسي يدافع عن الدستور المقترح.. ونقابة الصحفيين تنضم لمعارضي المسودة
الرئيس التونسي يدافع عن الدستور المقترح.. ونقابة الصحفيين تنضم ...
بالصور .. احتفالات كبرى وعرض عسكري في الجزائر بالذكرى الـ60 للاستقلال
بالصور .. احتفالات كبرى وعرض عسكري في الجزائر بالذكرى الـ60 ...
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات...
المزيد
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 ......
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»...
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية...
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط