مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية بإجماع الآراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، بإعدام قاتل شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به.

وأحالت المحكمة الأسبوع الماضي أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه. ولا يزال للمتهم فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، وفق وكالة «فرانس برس».

أنباء عن تولي فريد الديب الدفاع عن القتال

وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، أنباء عن تولي المحامي المصري الشهير، فريد الديب، الذي تولى الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته، الدفاع عن المتهم.

ونقل موقع جريدة «الأهرام» الحكومية عن الديب قوله «أنتظر حكم المحكمة غدا (الأربعاء)، وبعدها سأتخذ قراري، سواء بالدفاع عن المتهم أمام محكمة النقض أم لا».

- مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة «قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمدا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها» أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. وأقر الجاني «بارتكابه جريمة قتل المجني عليها»، حسب بيان النائب العام.

جدل داخل الشارع المصري

أثارت القضية جدلًا وغضبًا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع عديد الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

وحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري العام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.