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الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 09:09 مساء
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو
تبون وقيس سعيد خلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (أرشيفية: الرئاسة التونسية)
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أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو المقبل، وفق وكالة «رويترز».

واعتاد ملايين الجزائريين قضاء إجازاتهم في تونس، وكان الإغلاق بسبب «كوفيد-19».

تبون وقيس سعيد
وحسب جريدة الشروق الجزائرية، فإن فتح الحدود البرية بين البلدين الجارين جاء  في قرار مشترك بين رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون والرئيس التونسي، قيس سعيد.

وجرى الإعلان عن فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع تونس، ابتداء من 15 يوليو المقبل بعدما كانت حركة التنقل مقتصرة على البضائع.

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