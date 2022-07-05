الرئيس التونسي يدافع عن الدستور المقترح.. ونقابة الصحفيين تنضم لمعارضي المسودة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن الدستور المقترح لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي، ليرد بذلك على انتقادات وجهتها مختلف الأطياف السياسية ويحث المواطنين على دعمه في استفتاء سيُجرى الشهر الجاري.

ونشر سعيد، الذي أطاح بالبرلمان المنتخب الصيف الماضي ليحكم بمرسوم في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب، مسودة دستور جديد من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير بينما يضعف المراقبة على أفعاله، بحسب وكالة «رويترز».

ويقول أنصار الرئيس، إنه يتصدى لقوى النخبة التي تسبب فسادها في إصابة تونس بالشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد.

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وأوضح سعيد، في رسالة نُشرت على الإنترنت، أنه لا يوجد خطر على حقوق التونسيين وحرياتهم، متهما المنتقدين لدستوره بأنهم «دأبوا على الافتراء.. وما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة»، قائلا «الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود وخاصة العقد الماضي.. أفرغوا خزائن الدولة وزاد الفقراء فقرا وزاد من أفسدوا إثراء».

وتعارض معظم الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني دستور الرئيس، قائلة إنه جرى وضعه من جانب واحد وسيفتقر إلى الشرعية لأن التونسيين أمامهم أقل من أربعة أسابيع لاتخاذ قرار بشأنه، ولا يوجد حد أدنى لمشاركة الناخبين لتمريره.

نقابة الصحفيين تنضم لمعارضي الدستور

وانضمت نقابة الصحفيين إلى المعارضين للدستور، وقالت في بيان يوم الثلاثاء، «هذا المشروع يلغي باب الهيئات الدستورية، ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الإعلام، عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات».

وتابعت «(هذا) يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية، وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة، ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته».

وكانت حرية التعبير من المكاسب الرئيسية للتونسيين في أعقاب ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

نسخة الرئيس «خطيرة وتمهد لنظام ديكتاتوري»

وحتى رئيس اللجنة التي عينها سعيد لإعداد المسودة الأولى من الدستور، وأعاد الرئيس صياغته بعد ذلك، قال في عطلة نهاية هذا الأسبوع إن نسخة الرئيس «خطيرة وتمهد الطريق لنظام ديكتاتوري مشين».

وقال رئيس اللجنة الصادق بلعيد إن النسخة التي قدمها سعيد لا تشبه المسودة التي أعدتها اللجنة.