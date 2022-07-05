لابيد: على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله «وإلا سنفعل نحن»

القاهرة - بوابة الوسط

حث رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، الحكومة اللبنانية على كبح جماح حزب الله، وحذر من المحاولات المتكررة لمهاجمة منصات الغاز في «المياه الاقتصادية الإسرائيلية».

وقال لابيد، قبيل المغادرة إلى باريس: «على الحكومة اللبنانية منع حزب الله من تنفيذ مثل هذه الهجمات، وإلا سنضطر نحن للقيام بذلك»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن «بلومبرغ».

والأحد، قال لابيد، إن حزب الله اللبناني يشكّل عقبة أمام اتفاقٍ بين لبنان و«إسرائيل» على ترسيم حدودهما البحرية، وذلك غداة اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة، أطلقها حزب الله في اتجاه حقل غاز كاريش.

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ويعتبر لبنان حقل كاريش، جزءًا من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، فيما تؤكد تل أبيب، أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، ويمارس حزب الله الشيعي وهو عدو لدود لإسرائيل، نفوذًا كبيرًا في لبنان.

خلافات توقف ترسيم الحدود البحرية

وبدأ لبنان وإسرائيل، اللتان لا تزالان رسميًا في حالة حرب، مفاوضات غير مسبوقة في أكتوبر 2020 برعاية واشنطن، لترسيم الحدود البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

وأُوقفت المحادثات في مايو 2021، بسبب خلافات تتعلق بمساحة المنطقة المتنازع عليها، خصوصًا حقل غاز كاريش.