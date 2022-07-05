Atwasat

لابيد: على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله «وإلا سنفعل نحن»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 12:38 مساء
لابيد: على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله «وإلا سنفعل نحن»
يائير لبيد خلال اجتماع حزبي في الكنيست، 4 يوليو 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

حث رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، الحكومة اللبنانية على كبح جماح حزب الله، وحذر من المحاولات المتكررة لمهاجمة منصات الغاز في «المياه الاقتصادية الإسرائيلية».

وقال لابيد، قبيل المغادرة إلى باريس: «على الحكومة اللبنانية منع حزب الله من تنفيذ مثل هذه الهجمات، وإلا سنضطر نحن للقيام بذلك»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن «بلومبرغ».

والأحد، قال لابيد، إن حزب الله اللبناني يشكّل عقبة أمام اتفاقٍ بين لبنان و«إسرائيل» على ترسيم حدودهما البحرية، وذلك غداة اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة، أطلقها حزب الله في اتجاه حقل غاز كاريش.

-  الاحتلال الإسرائيل يعلن إسقاط ثلاث مسيرات لـ«حزب الله» في طريقها إلى حقل كاريش للغاز
-  احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل «كاريش»
- الرئيس اللبناني يطلب موافقة الحكومة لتوقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية

ويعتبر لبنان حقل كاريش، جزءًا من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، فيما تؤكد تل أبيب، أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، ويمارس حزب الله الشيعي وهو عدو لدود لإسرائيل، نفوذًا كبيرًا في لبنان.

خلافات توقف ترسيم الحدود البحرية
وبدأ لبنان وإسرائيل، اللتان لا تزالان رسميًا في حالة حرب، مفاوضات غير مسبوقة في أكتوبر 2020 برعاية واشنطن، لترسيم الحدود البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

وأُوقفت المحادثات في مايو 2021، بسبب خلافات تتعلق بمساحة المنطقة المتنازع عليها، خصوصًا حقل غاز كاريش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل

الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من سبب» يؤكد أن إطلاق النار متعمد
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من ...
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل شيرين أبوعاقلة
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل شيرين...
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر ...
البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية الثلاثية
البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات...
المزيد
لابيد: على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله «وإلا سنفعل نحن»
لابيد: على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله «وإلا سنفعل ......
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ ......
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم...
البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية الثلاثية
البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار ......
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط