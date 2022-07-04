«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط

أدان الفلسطينيون، الإثنين، ما وصفوه بأنه «محاولات لحجب الحقيقة» في قضية مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة في أول تعقيب رسمي على تقرير أصدره خبراء أميركيون بعد معاينة الرصاصة التي قتلتها.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة أن «حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبوعاقلة وسنستكمل إجراءاتنا لأمام المحاكم الدولية، ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل»، وفق «فرانس برس».

أطلقت من موقع إسرائيلي

ورجّحت الولايات المتحدة، الإثنين، أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة قد أطلقت من موقع إسرائيلي، إلا أنها شددت على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد.

وقالت الخارجية الأميركية إن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية لا تتيح التوصل إلى «استنتاج نهائي» فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 مايو وتسلمتها من السلطات الفلسطينية.

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أفاد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب مساء السبت الماضي أن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة لتحليلها جنائيا.

وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبوعاقلة في 11 مايو الماضي خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.

تسليم البندقية التي استُخدمت في قتل شيرين

وطالبت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، في 19 يونيو الماضي، بتسليم البندقية التي استُخدمت في قتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة وذلك في حفل تأبين في الذكرى الأربعين لمقتلها.

ويؤكد الفلسطينيون أن الرصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، ورفضوا طلب الجانب الإسرائيلي إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية، مشددين على أن كل «المؤشرات والدلائل والشهود يؤكدون اغتيالها من جانب وحدات خاصة إسرائيلية».