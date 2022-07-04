Atwasat

الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 04:07 مساء
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
مسعف يحقن مسنّة فلسطينية بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة. 26 فبراير 2021.(أ ف ب)
alwasat radio

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، خطورة الأعراض للمصابين في الموجة السادسة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، قوله إن هناك «تزايدا بالحالات خلال الفترة السابقة، ويعود ذلك لارتفاع عدد القادمين من الخارج بسبب الأعياد والإجازات»، بحسب وكالة «د ب أ».

- بدء التطعيم ضد «كورونا» في فلسطين وسط ازدياد مطرد في الإصابات

ولفت الشخرة إلى ارتفاع نسبي في الإصابات، منوها بأن نسبة الإصابة تتراوح من بين الفحوصات بين 18% و38% في بعض المحافظات، وهي نسبة عالية جدا.

وأوضح الناطق أن تعميما صدر في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمديريات بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية، مطالبا كافة المواطنين بعدم الاكتظاظ أو التجمع، وارتداء الكمامة، خاصة بالمناطق المغلقة، وأخذ التطعيمات والجرعة التعزيزية التي تساعد على التقليل من خطورة الإصابة والأعراض التي يعاني منها المصاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الخصاونة: «عجز كبير» في إجراءات السلامة أدى إلى حادث تسرب الغاز في العقبة
الخصاونة: «عجز كبير» في إجراءات السلامة أدى إلى حادث تسرب الغاز ...
رغم تسليمها لخبراء أميركيين.. الاحتلال الإسرائيلي يشارك في فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة
رغم تسليمها لخبراء أميركيين.. الاحتلال الإسرائيلي يشارك في فحص ...
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
حكومة لبنان تعتبر إطلاق حزب الله مسيرات فوق كاريش «غير مقبول»
حكومة لبنان تعتبر إطلاق حزب الله مسيرات فوق كاريش «غير مقبول»
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات...
المزيد
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر ......
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل شيرين أبوعاقلة
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل ......
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من سبب» يؤكد أن إطلاق النار متعمد
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما ......
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة...
حكومة لبنان تعتبر إطلاق حزب الله مسيرات فوق كاريش «غير مقبول»
حكومة لبنان تعتبر إطلاق حزب الله مسيرات فوق كاريش «غير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط