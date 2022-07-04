الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، خطورة الأعراض للمصابين في الموجة السادسة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، قوله إن هناك «تزايدا بالحالات خلال الفترة السابقة، ويعود ذلك لارتفاع عدد القادمين من الخارج بسبب الأعياد والإجازات»، بحسب وكالة «د ب أ».

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ولفت الشخرة إلى ارتفاع نسبي في الإصابات، منوها بأن نسبة الإصابة تتراوح من بين الفحوصات بين 18% و38% في بعض المحافظات، وهي نسبة عالية جدا.

وأوضح الناطق أن تعميما صدر في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمديريات بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية، مطالبا كافة المواطنين بعدم الاكتظاظ أو التجمع، وارتداء الكمامة، خاصة بالمناطق المغلقة، وأخذ التطعيمات والجرعة التعزيزية التي تساعد على التقليل من خطورة الإصابة والأعراض التي يعاني منها المصاب.