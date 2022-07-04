حكومة لبنان تعتبر إطلاق حزب الله مسيرات فوق كاريش «غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الحكومة اللبنانية، الإثنين، أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد «غير مقبول»، بعد يومين من إطلاق حزب الله ثلاث مسيرات باتجاه حقل كاريش للغاز.

وقال وزير الخارجية، عبدالله بوحبيب، في بيان، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إن «أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرضه لمخاطر هو في غنى عنها»، بحسب وكالة فرانس برس.

وشدد على أن المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، «بلغت مراحل متقدمة»، داعيا الأطراف كافة إلى «التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض».

تسارع التطورات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية

وتسارعت مؤخرا التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.

وأعلن حزب الله السبت «إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية»، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضها.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، الأحد، أن حزب الله «يقوض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية».

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توقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش، وحمل هوكستين العرض اللبناني إلى إسرائيل.