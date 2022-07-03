Atwasat

مطار بغداد يعلق الحركة الجوية بسبب عاصفة ترابية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 03:32 مساء
مطار بغداد يعلق الحركة الجوية بسبب عاصفة ترابية
مسافرون يصلون إلى مطار بغداد الدولي. (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

أعلن مطار بغداد الدولي، توقُّف حركة الملاحة في المطار طيلة ساعات اليوم الأحد، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب العاصمة العراقية.

وقال مطار بغداد الدولي، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار، إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م».

- العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد

وتتعرض العاصمة العراقية، بغداد، إلى عاصفة ترابية حيث غطى الغبار الكثيف سماء المدينة، فيما وصلت الحرارة إلى 45 مئوية مع هبوب رياح نشطة تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية اليوم.

وفي 13 يونيو الجاري، علق مطار بغداد الدولي لعدة ساعات رحلاته، بسبب عاصفة ترابية مستمرة تضرب بغداد، حيث تعد العراق من بين أكثر دول العالم تأثرًا بالتغير المناخي في العالم.

وصارت العواصف الترابية ظاهرة متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريبًا، فمنذ منتصف أبريل، شهد العراق ما لا يقل عن عشر عواصف ترابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها

«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات

«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»

بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين

رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين
«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان المدني»

«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان ...
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيل يعلن إسقاط ثلاث مسيرات لـ«حزب الله» في طريقها إلى حقل كاريش للغاز
الاحتلال الإسرائيل يعلن إسقاط ثلاث مسيرات لـ«حزب الله» في طريقها ...
السلطة الفلسطينية تسلم خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة
السلطة الفلسطينية تسلم خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت شيرين ...
حزب الله: أطلقنا ثلاث مسيرات باتجاه حقل غاز كاريش «انجزت المهمة ووصلت الرسالة»
حزب الله: أطلقنا ثلاث مسيرات باتجاه حقل غاز كاريش «انجزت المهمة ...
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام ...
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
المزيد
مطار بغداد يعلق الحركة الجوية بسبب عاصفة ترابية
مطار بغداد يعلق الحركة الجوية بسبب عاصفة ترابية...
«لبيد»: حزب الله يشكل عائقا أمام التوصل لاتفاق بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية
«لبيد»: حزب الله يشكل عائقا أمام التوصل لاتفاق بين لبنان ......
السودانيون يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي ضد الحكم العسكري
السودانيون يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي ضد الحكم ......
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد ......
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط