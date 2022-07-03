مطار بغداد يعلق الحركة الجوية بسبب عاصفة ترابية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار بغداد الدولي، توقُّف حركة الملاحة في المطار طيلة ساعات اليوم الأحد، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب العاصمة العراقية.

وقال مطار بغداد الدولي، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار، إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م».

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وتتعرض العاصمة العراقية، بغداد، إلى عاصفة ترابية حيث غطى الغبار الكثيف سماء المدينة، فيما وصلت الحرارة إلى 45 مئوية مع هبوب رياح نشطة تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية اليوم.

وفي 13 يونيو الجاري، علق مطار بغداد الدولي لعدة ساعات رحلاته، بسبب عاصفة ترابية مستمرة تضرب بغداد، حيث تعد العراق من بين أكثر دول العالم تأثرًا بالتغير المناخي في العالم.

وصارت العواصف الترابية ظاهرة متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريبًا، فمنذ منتصف أبريل، شهد العراق ما لا يقل عن عشر عواصف ترابية.