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السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 09:54 صباحا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. (أرشيفية: الإنترنت)
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وظفت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، برئاسة شؤون الحرمين في السعودية، 11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، تعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى ستة مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية.

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ويعمل الروبوت الواحد من خمس إلى ثماني ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8  لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة ويستطيع السير لمسافة  ثلاثة كيلو متواصلة دون تدخل بشري.

ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومترا، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

وطبقا للوكالة، حصل جهاز الروبوت الذكي على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE، ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفيروسات والقضاء على كافة الأوبئة.

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