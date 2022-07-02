حزب الله: أطلقنا ثلاث مسيرات باتجاه حقل غاز كاريش «انجزت المهمة ووصلت الرسالة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد حزب الله أنه أطلق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه حقل غاز في البحر المتوسط السبت بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض تلك الطائرات.

وقال حزب الله في بيان مقتضب «قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية، وقد انجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية والإشارة إلى اعتراض إسرائيل الطائرات المسيرة، بحسب «فرانس برس».

اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق السبت اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله اللبناني كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه «تم اعتراض ثلاث مسيرات معادية كانت تتجّه نحو المياه الاقتصادية لإسرائيل»، مشيرا إلى أن المسيرات تابعة لحزب الله وكانت متّجهة نحو حقل كاريش للغاز، وبحسب البيان لم تكن المسيّرات مسلّحة و«لم تشكل تهديدا حقيقيا»، وفق «فرانس برس».

لبنان يندد باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة «إنرجيان»

وندد لبنان بإستقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة «إنرجيان» ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل «كاريش» الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

وحذّر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران «إنرجيان» من المضي قدما في أنشطتها في الحقل.

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وتصر إسرائيل على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدودالبحرية لا تشمله. وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.