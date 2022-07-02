السلطة الفلسطينية تسلم خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب مساء السبت ان السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة لتحليلها جنائيا.

وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل ابو عاقلة في 11 مايو الفائت خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية، بحسب «فرانس برس».

تسليم البندقية التي استُخدمت في قتل شيرين

وطالبت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، في 19 يونيو الماضي، بتسليم البندقية التي استُخدمت في قتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة وذلك في حفل تأبين في الذكرى الأربعين لمقتلها.

ويؤكد الفلسطينيون أن الرصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، ورفضوا طلب الجانب الإسرائيلي إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية، مشددين على أن كل «المؤشرات والدلائل والشهود يؤكدون اغتيالها من جانب وحدات خاصة إسرائيلية».

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وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال حفل أقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وقتها: «رفضنا تسليمهم الرصاصة، بل ونطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبوعاقلة».

وقتلت أبوعاقلة في 11 مايو المنصرم برصاصة اخترقت الخوذة الواقية التي كانت تعتمرها كما كانت ترتدي السترة الواقية المخصصة للصحفيين خلال تغطيتها لعملية إسرائيلية على تخوم مخيم جنين للاجئين.

إجراء تحقيق دولي

وترفض السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك مع جانب الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها لم تمانع إجراء تحقيق دولي. الأسبوع الماضي، نشرت قناة الجزيرة صورة لرصاصة من عيار 5.65 قالت إنها استخدمت في قتل أبوعاقلة وموضحة أن هذا النوع مخترق للدروع ويستخدمه الجيش الاسرائيلي.

وكان النائب العام الفلسطيني أعلن أواخر الشهر الماضي وفي أعقاب إجراء تحقيق داخلي، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل الصحفية، وقال إنها قتلت برصاص جندي إسرائيلي استخدم بندقية قنص.

من جانبها، أكدت عائلة الصحفية مواصلتها المطالبة بالتحقيق في مقتل ابنتها ومعاقبة الفاعلين. وقال شقيقها أنطون أبوعاقلة خلال حفل التأبين «نحن لا نطالب سوى بالعدالة لشيرين».

المفوضية: الصحفية الفلسطينية الأميركية قُتلت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية

وقالت الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني، في 24 يونيو، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة، قُتلت في 11 مايو بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضحت شمدساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، «جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبوعاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية، وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية».