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«الصحة المغربية» تدعو المواطنين إلى تلقي جرعة معززة رابعة من لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 05:54 مساء
«الصحة المغربية» تدعو المواطنين إلى تلقي جرعة معززة رابعة من لقاح «كورونا»
مركز للقاح ضد كوفيد-19 في المغرب. (الإنترنت)
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دعت وزارة الصحة المغربية، السبت، إلى تلقي جرعة معززة رابعة من التطعيم الواقي من فيروس «كورونا»، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة.

ودعا بيان لوزارة الصحة المغربية «الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عامًا على وجه الخصوص، وكذا الأشخاص البالغين 18 عامًا فما فوق إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة»، وفق «مونت كارلو».

المغرب يسجل ارتفاعًا في الحالات
ويسجل المغرب منذ يونيو الماضي ارتفاعًا في الحالات، حيث بلغت أمس عدد الحالات الجديدة 3370 حالة، في حين بلغت الوفيات أربع حالات. ووصل إجمالي الحالات منذ إعلان أول حالة في الثاني من مارس 2020 إلى مليون و220279 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 16113 حالة.

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وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى قرابة 25 مليونًا، وبالجرعة الثانية 23 مليونًا و500 ألف، وبالجرعة الثالثة ستة ملايين و500 ألف. وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، قال أمام البرلمان في يونيو إن «الوضع لا يدعو إلى القلق... لأن متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حاليًا أقل فتكًا من متحور دلتا».

عدم التراخي في الإجراءات الاحترازية
ودعت الوزارة في بيانها غير المطعمين إلى تلقي الجرعات، خاصة الثالثة المعززة، وكذا دعت المغاربة إلى عدم التراخي في الإجراءات الاحترازية، خاصة مع مناسبتي عيد الأضحى والعطلة الصيفية «لتجنب أي انتكاسة وبائية».

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