قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، تقديمها دعما «بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني» الذي يواجه صعوبات كبرى تتعلق بتأمين حاجاته الأساسية على وقع الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، إن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، إضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك.

دفع رواتب العسكريين بالجيش

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن مصدر لبناني أن هذه المساعدات القطرية المقدمة للجيش «تشمل دفع رواتب عسكريين».

وكانت دولة قطر قد أعلنت، في شهر يوليو من العام الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

وزير الخارجية القطري يجتمع مع قائد الجيش اللبناني

وتزامن الإعلان عن تقديم المساعدة القطرية، مع الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى بيروت حاليا لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اجتمع مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، لاستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرة إلى أن عون أعرب لضيفه خلال اللقاء عن شكره لدولة قطر على إعلانها اليوم عن مساهمتها بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني.