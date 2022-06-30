لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل متظاهران ضد «الانقلاب العسكري» جراء إصابتهما «برصاص مباشر في الصدر»، الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في بيان نقلت وكالة «فرانس برس»: «بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة (...) إلى 105»، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد «الانقلاب العسكري»، الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.

وتظاهر الآلاف، الخميس، مطالبين بإنهاء الحكم العسكري في حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيّل للدموع وكانت خدمة الانترنت مقطوعة.