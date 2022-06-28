محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 متهمين دينوا بـ«الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإعدام عشرة متهمين دينوا بـ«الإرهاب» وتشكيل مجموعات مسلحة في القاهرة والجيزة، واستهداف قوات الشرطة بين العامين 2013 و2015، في قضية عُرفت إعلاميا باسم «كتائب حلوان»، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»: «عاقبت محكمة جنايات القاهرة 10 متهمين بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان، اشتركوا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.. تنفيذًا لغرض إرهابي».