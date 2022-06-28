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محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 متهمين دينوا بـ«الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 05:14 مساء
محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 متهمين دينوا بـ«الإرهاب»
دار القضاء العالي، القاهرة (أرشيفية: الإنترنت).
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قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإعدام عشرة متهمين دينوا بـ«الإرهاب» وتشكيل مجموعات مسلحة في القاهرة والجيزة، واستهداف قوات الشرطة بين العامين 2013 و2015، في قضية عُرفت إعلاميا باسم «كتائب حلوان»، حسب ما قال مسؤول قضائي. 

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»: «عاقبت محكمة جنايات القاهرة 10 متهمين بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان، اشتركوا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.. تنفيذًا لغرض إرهابي».

أمر إحالة المتهمين للمحاكمة
وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد جاء فى أمر الإحالة، أن «المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى».

 

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