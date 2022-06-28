Atwasat

ضربة جوية أميركية تقتل قيادياً بتنظيم مرتبط بـ«القاعدة» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 01:51 مساء
ضربة جوية أميركية تقتل قيادياً بتنظيم مرتبط بـ«القاعدة» في سورية
منزل استهدفته القوات الأميركية الخاصة بعملية إنزال قرب بلدة اطمة في شمال غرب سورية، 3 فبراير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قتل قيادي في تنظيم ما يعرف بـ«حراس الدين» المرتبط بتنظيم القاعدة ليل الإثنين في ضربة أميركية في محافظة إدلب في شمال غرب سورية. 

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» في بيان إنّ «أبا حمزة اليمني كان يتنقّل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة»، مؤكدة أنّ المؤشرات الأولى تبين عدم إصابة مدنيين. وأضافت أنّ «القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شنّ هجمات ضدّ مواطنين أميركيين وضدّ شركائنا وضدّ المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مسؤول مطّلع على العملية قوله إنّ الولايات المتّحدة «واثقة إلى حدّ بعيد» من أنّ الضربة التي نفّذتها طائرة بدون طيار أدّت إلى مقتل أبو حمزة اليمني. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يضم شبكة واسعة من الناشطين على الأرض، مقتل اليمني في العملية الأميركية التي استهدفته قبل منتصف الليل على الطريق الذي يربط مدينة إدلب وبلدة قميناس (جنوب شرق إدلب).

وأشار المرصد إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها استهداف اليمني إذ كان قد نجا في ضربة مشابهة العام الماضي. وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» في المكان أن عناصر مما تعرف بـ«هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر على المنطقة، سرعان ما انتشروا في المكان بعد الضربة ونقلوا جثة اليمني المتفحمة. وتستهدف القوات الأميركية مراراً قياديين تكفيريين في إدلب ومحيطها خصوصاً المرتبطين بتنظيم القاعدة و«داعش».

ما هو تنظيم «حراس الدين»؟
وينشط تنظيم «حراس الدين»، المرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في العام 2018 ويضم بين 2000 و2500 مقاتل بحسب الأمم المتحدة، في إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام التي تسيطر حالياً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.

كما تلاحق القوات الأميركية قياديين من تنظيم «داعش» في مخابئ لجأوا إليها في مناطق عدة في شرق سورية وشمالها وغربها بينها إدلب ومحيطها خصوصاً بعد هزيمة التنظيم قبل ثلاث سنوات. والعملية الأخيرة هي الثانية التي تنفّذها القوات الأميركية في يونيو الجاري ضدّ قيادي جهادي في سوريا. وفي 16 الجاري، ألقت القوات الأميركية القبض على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم «داعش»، في منطقة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال محافظة حلب المجاورة.

ونجحت القوات الأميركية في عمليات عدة في محافظة إدلب، قتل في أبرزها زعيما تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في 3 فبراير الماضي في مخبئيهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرياض وبروكسل تناقشان إجراءات تسهيل دخول السعوديين لدول «شنغن» دون تأشيرة
الرياض وبروكسل تناقشان إجراءات تسهيل دخول السعوديين لدول «شنغن» ...
مقتل شخصين بحريق غابة في شمال الجزائر
مقتل شخصين بحريق غابة في شمال الجزائر
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج ...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين
السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
المزيد
ضربة جوية أميركية تقتل قيادياً بتنظيم مرتبط بـ«القاعدة» في سورية
ضربة جوية أميركية تقتل قيادياً بتنظيم مرتبط بـ«القاعدة» في ......
الأمم المتحدة تدعو إلى «تحقيق مستقل» بشأن وقوع قتلى عند جيب مليلة
الأمم المتحدة تدعو إلى «تحقيق مستقل» بشأن وقوع قتلى عند جيب ......
‎بريطانيا تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة اعتباراً من 2023
‎بريطانيا تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة اعتباراً من 2023...
السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين
السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط