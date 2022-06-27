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السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 07:33 مساء
السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)
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وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إلى سلطنة عُمان في مستهل جولة خارجية تقوده أيضا إلى البحرين.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصيرة أن السيسي «التقى، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف».

وسيبحث السيسي خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين، بحسب «سكاي نيوز».

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وسيتطرق البحث إلى التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة
وأضاف الناطق أن الرئيس المصري وسلطان عمان «عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السلطان هيثم بن طارق بالرئيس المصري في سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها».

من جانبه؛ ثمن الرئيس المصري «مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء كافة القضايا الاقليمية والدولية».

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)
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