ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة حادثة تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن، الإثنين، إلى عشر وفيات وأكثر من 200 جريح، حسبما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام.

وقال الوزير فيصل الشبول، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إن «عدد الوفيات جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 10 وأكثر من 200 إصابة»، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في وقت سابق، عبر بيان إنه «وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم (الإثنين)، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع». وأضاف في حصيلة أولية أنه «نجم عن الحادثة لغاية اللحظة خمس وفيات و234 إصابة».

إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة

وبحسب السرطاوي فإن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة» مع الحادثة. وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وجرى إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

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ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.