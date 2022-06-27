الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أدى تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن، الإثنين، إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة 234 آخرين، حسبما أفاد الأمن العام الأردني.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان إنه «وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم (الإثنين)، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع»، بحسب «فرانس برس».

سقوط صهريج محمل بالغاز السام

وأضاف أنه «نجم عن الحادثة لغاية اللحظة خمس وفيات و234 إصابة». وبحسب السرطاوي فإن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة» مع الحادثة.

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وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة، وجرى إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.