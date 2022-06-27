مقتل شخصين بحريق غابة في شمال الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

قضى شخصان جراء حريق غابة في شمال شرق الجزائر، وأصيب 23 آخرون، وفق أفادت الحماية المدنية، الإثنين، ما يعيد للأذهان مأساة حرائق الغابات العام الماضي التي أدت إلى مقتل 90 شخصا واتلاف عشرات الهكتارات من الغابات والبساتين.

وذكر بيان للحماية المدنية في مدينة سطيف أن حريقا شب شمال غرب ولاية سطيف (270 كلم نحو شرق العاصمة) و«تسبب في وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين بصعوبة في التنفس وحروق من بينهم ثلاثة إصاباتهم بليغة»، بحسب «فرانس برس».

سيجارة أشعلت النيران

وأضاف البيان أن من بين المصابين إطفائي من الحماية المدنية، جرى نقله على متن مروحية إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة المتخصص في معالجة الحروق الصعبة. وهذا ثاني حريق كبير يتسبب بسقوط ضحايا منذ بداية الصيف في الجزائر المعروفة بمناخها الحار بين يونيو وأغسطس.

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وفي منتصف يونيو الجاري، شهدت ولاية سكيكدة بشرق البلاد حرائق غابات تسببت في وفاة شخصين، وأوقف شخص متهم برمي سيجارة أشعلت النيران في حقول قمح وأدت إلى مقتل متطوع بنوبة قلبية كان يحاول إخماد النار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

90 قتيلا في حرائق غابات

وفي منتصف أغسطس 2021 شهدت الجزائر حرائق غابات أسفرت عن 90 قتيلا بينهم جنود واحتراق عشرات آلاف الهكتارات من الغابات، وارتُكبت على إثرها جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب اتهمه سكان خطأ بأنه أشعل حرائق في منطقة القبائل (شمال شرق)، وكانت المنطقة الأكثر تضررا آنذاك.

وما زال القضاء لم ينظر في قضية المتهمين بإشعال الحرائق، وقد تم توقيف 71 شخصا، وفق السلطات الأمنية.