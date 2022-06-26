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الكاظمي في طهران بعد زيارة جدة لإحياء محادثات السعودية وإيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 10:07 مساء
الكاظمي في طهران بعد زيارة جدة لإحياء محادثات السعودية وإيران
الرئيس الإيراني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. (الإنترنت)
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وصل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى طهران الأحد بعد يوم من زيارة لجدة في مسعى لإحياء المحادثات بين الخصمين الإقليميين، السعودية وإيران.

وقطعت إيران والسعودية العلاقات بينهما في العام 2016 وتدعم كل منهما حلفاء لها في حروب بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط من اليمن إلى سورية وفي غيرهما من الدول، بحسب «يورو نيوز».

 التوتر بين إيران والسعودية
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني «وصل رئيس الوزراء العراقي إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين واقتصاديين لبحث القضايا الإقليمية والثنائية».

وزادت حدة التوتر بين إيران والسعودية في العام 2019 بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية قالت الرياض إن إيران مسؤولة عنه، وهو اتهام تنفيه طهران. وقال مسؤول إيراني إن «استئناف المحادثات بين طهران والرياض سيُناقش خلال زيارة الكاظمي لإيران».

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وعُقدت الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية في أبريل، نيسان الماضي بعد قيام إيران بتعليق المفاوضات في مارس، دون إبداء سبب لذلك، لكن الإجراء جاء بعد قيام السعودية بتنفيذ الإعدام في 81 رجلا، في أكبر تنفيذ جماعي للعقوبة منذ عقود. وأدانت طهران تنفيذ أحكام الإعدام الذي قال نشطاء إنه شمل 41 شيعيا.

وأجرى الكاظمي محادثات السبت مع ولي عهد السعودية، الحاكم الفعلي للمملكة، الأمير محمد بن سلمان في جدة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحادثات شملت العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

 كسر الجمود المستمر
تأتي زيارة الكاظمي لطهران في وقت من المتوقع فيه كسر الجمود المستمر منذ شهور في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض في منتصف يوليو القادم، ومن المتوقع أن تشمل المحادثات المخاوف إزاء أمن الخليج الناجمة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وشبكة وكلاء طهران في الشرق الأوسط.

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