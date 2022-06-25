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ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة من المغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 11:08 مساء
ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة من المغرب
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قضى 23 مهاجرا من أصول أفريقية خلال محاولتهم، الجمعة، اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية، مساء السبت.

وأشار مصدر في السلطات المحلية في إقليم الناظور في تصريح لوكالة «فرانس برس» إلى «مصرع خمسة مهاجرين، ما يرفع الحصيلة إلى 23 قتيلا»، موضحا أن «18 مهاجرا وعنصرا في قوات الأمن لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية». وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مصرع 18 شخصا.

وحاول نحو 2000 مهاجر دخول جيب مليلة المحتل من إسبانيا، من المغرب، صباح الجمعة، ونجح 130 منهم في ذلك، وفق الوكالة الفرنسية، وهي أول محاولة جماعية من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين مدريد والرباط.

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