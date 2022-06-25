سورية.. خروج محطات كهرباء عن الخدمة بسبب الطقس السيئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول سوري، خروج عدد من خطوط التوتر المتوسط ومحطتي تحويل كهربائيتين عن الخدمة، جراء عاصفة مطرية عمت محافظة حماة، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، عن مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة، حبيب خليل، قوله إنه نتيجة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع هبوب رياح شديدة في عموم المحافظة، حدثت أعطال على خطوط التوتر المتوسط ومنها المطاحن وصوران والري والرقيطة ومجبل الأسفلت وشيحة مصياف ووادي العيون ومريمين وعين حلاقيم، ما تسبب بخروجها من الخدمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وأضاف أن ورشات الصيانة والطواقم الفنية والعمالية لدى الشركة بالتعاون مع ورشات الوحدة التشغيلية لنقل الكهرباء في المنطقة الوسطى، تعمل على إصلاحها وإعادتها للخدمة بأسرع وقت ممكن.