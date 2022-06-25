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مقتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 08:18 صباحا
مقتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
جنود إسرائيليون بالضفة الغربية. (الإنترنت)
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قنل فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية، كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر السبت.

وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد ان الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) توفي بعيد إصابته برصاص جيش الاحتلال بالقرب من شارع يستخدمه الاسرائيليين على اطرف البلدة، وفق وكالة «فرانس برس». ولم يعلق جيش الاحتلال على الحادثة على الفور.

فتح تنعي الفتي الفلسطيني
ونعت حركة فتح التي يترأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان، الفتى حامد. وقالت في بيان وزّع بشكل ملصقات «قمر من سلواد يلتحق بموكب الشهداء اليوم». وقال مصدر في بلدية سلوان إن الفتى الفلسطيني كان بالقرب من طريق يؤدي إلى مستوطنة عوفرة المجاورة لسلواد عندما أصيب برصاص جنود إسرائيليين.

وأبلغ الجانب الاسرائيلي الذي ما زال يحتفظ بجثمان حامد، نظيره الفلسطيني فجرا بمقتله. وقال فريد حماد نائب رئيس بلدية سلواد لوكالة «فراس برس»: «هناك وعود من الاسرائيليين بتسليم الجثمان ليتم تشييعه السبت».

وتقع بلدة سلواد الى الشمال من مدينة رام الله. وعلى بعد امتار منها تقع مستوطنة عوفرة الاسرائيلية الى جانب معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكثفت قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية شهر مارس عملياتها في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.


وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي هذه قُتل 46 فلسطينيا على الأقل وثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل بعضهم أعضاء في فصائل مسلحة، وكذلك مدنيون بينهم صحافية كانت تغطي عملية في جنين.

 

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