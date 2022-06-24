ارتفع عدد ضحايا محاولة اقتحام سياج جيب مليلية إلى 18 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 18 مهاجرا من أصول إفريقية الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية.

وقالت السلطات المحلية في إقليم الناظور في بيان إن «13 مهاجرا غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة مساء اليوم متأثرين بجروحهم الخطيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحاول نحو 2000 مهاجر دخول جيب مليلة المحتل من إسبانيا، من المغرب، صباح الجمعة، ونجح 130 منهم في ذلك، وفق الوكالة الفرنسية، وهي أول محاولة جماعية من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين مدريد والرباط.