Atwasat

ارتفع عدد ضحايا محاولة اقتحام سياج جيب مليلية إلى 18 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 11:59 مساء
ارتفع عدد ضحايا محاولة اقتحام سياج جيب مليلية إلى 18 مهاجرا
مهاجرون أفارقة يتحركون إلى جوار سياج جيب مليلية، 24 يونيو 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

قضى 18 مهاجرا من أصول إفريقية الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية.

وقالت السلطات المحلية في إقليم الناظور في بيان إن «13 مهاجرا غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة مساء اليوم متأثرين بجروحهم الخطيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحاول نحو 2000 مهاجر دخول جيب مليلة المحتل من إسبانيا، من المغرب، صباح الجمعة، ونجح 130 منهم في ذلك، وفق الوكالة الفرنسية، وهي أول محاولة جماعية من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين مدريد والرباط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي

«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
«العقاقير الأميركية» تحظر سجائر «جول لابس» الإلكترونية

«العقاقير الأميركية» تحظر سجائر «جول لابس» الإلكترونية
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة

غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
السجن لسارقي «باب بانكسي» من قاعة باتاكلان الباريسية

السجن لسارقي «باب بانكسي» من قاعة باتاكلان الباريسية
قرعة الدور السداسي للدوري الليبي على «قناة الوسط» مساء الجمعة

قرعة الدور السداسي للدوري الليبي على «قناة الوسط» مساء الجمعة
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
نصائح لتجنب حرائق السيارات صيفا

نصائح لتجنب حرائق السيارات صيفا
تونس تستقبل «دوري التتويج السداسي» الليبي في نسخته الـ «47»

تونس تستقبل «دوري التتويج السداسي» الليبي في نسخته الـ «47»
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء

تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل ...
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السلطة الفلسطينية تطلق المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار بنات
السلطة الفلسطينية تطلق المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار بنات
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
«رويترز»: مقتل 10 جنود في هجومين باليمن
«رويترز»: مقتل 10 جنود في هجومين باليمن
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن الطعام
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن ...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
المزيد
ارتفع عدد ضحايا محاولة اقتحام سياج جيب مليلية إلى 18 مهاجرا
ارتفع عدد ضحايا محاولة اقتحام سياج جيب مليلية إلى 18 مهاجرا...
أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين
أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين...
الداخلية التونسية تكشف «مخططا» يستهدف الرئيس.. و«جبهة الخلاص» تشكك
الداخلية التونسية تكشف «مخططا» يستهدف الرئيس.. و«جبهة ......
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن الطعام
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط