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نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 01:19 مساء
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
مهاجرون يقتحمون السياج الحدودي مدينة «مليلة» المغربية المحتلة. (الإنترنت)
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حاول نحو 2000 مهاجر دخول جيب مليلة المحتل من إسبانيا، من المغرب، صباح الجمعة، ونجح 130 منهم في ذلك، وفق أرقام جديدة حصلت عليها «فرانس برس» من الشرطة، لأول محاولة جماعية من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين مدريد والرباط.

ورصدت الشرطة الإسبانية في حوالي الساعة 6:40 صباحا، مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من «2000 مهاجر تقريبا»، يقتربون من الحدود نجح من بينهم «130 شخصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى»، في الدخول إلى الأراضي الإسبانية، وفق متحدث باسم شرطة المنطقة.

- أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب

وتحدثت السلطات قبل ذلك بقليل عن محاولة دخول 400 مهاجر من دون الكشف عن عدد الأشخاص الذين وصلوا بالفعل إلى مليلة.

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