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«رويترز»: مقتل 10 جنود في هجومين باليمن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 05:30 مساء
«رويترز»: مقتل 10 جنود في هجومين باليمن
عناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثية (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل عشرة جنود يمنيين على الأقل في هجومين منفصلين يُعتقد أن عناصر من تنظيم «القاعدة» نفذوهما في جنوب البلاد، على ما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين ووكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقالت وكالة «سبأ» إن مسلحين هاجموا قافلة تابعة للقوات المدعومة من السعودية خلال ساعات ليل الأربعا، باستخدام قنابل على جانبي الطريق في محافظة أبين، وأضافت أن ثلاثة جنود قتلوا، فيما عُثر على جثتين أخريين.

وأوضحت أن هجوما ثانيا استهدف وحدة عسكرية عند نقطة تفتيش أمني في مدينة عتق بمحافظة شبوة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء ما أسفر عن مقتل خمسة جنود، وأكد مسؤولان يمنيان لـ«رويترز» وقوع الهجومين، وقالا إن عدة أشخاص أصيبوا فيهما.

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انتشار تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
واستغل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية الذي يتخذ من اليمن مقرا له الصراع المستمر في البلاد منذ سبع سنوات بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتحالف بقيادة السعودية لتعزيز نفوذه، وفق «رويترز». 

ونجا التنظيم من حملة مكثفة شنها على مدى العقد الماضي الجيش الأميركي والتحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، مستفيدا من عوامل من بينها الفوضى في اليمن والمساحات الشاسعة الخاوية في جنوب البلاد.

ويأتي الهجومان وسط وقف لإطلاق النار أدى إلى تعليق الهجمات الجوية والبحرية والبرية والسماح بدخول الواردات إلى الموانئ البحرية، التي يسيطر عليها الحوثيون، وإعادة فتح مطار صنعاء بشكل جزئي. وتعد الهدنة أول اتفاق شامل يجرى التوصل إليه في الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودفع اليمن إلى شفا مجاعة.

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