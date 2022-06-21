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قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 02:35 مساء
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، أن الإسلام لن يكون «دين الدولة» في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو.

وقال سعيد للصحفيين في مطار تونس العاصمة: «إن شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتسلم الرئيس التونسي، الإثنين، مشروع الدستور الجديد الذي يفترض أن يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.

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وقال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» في تونس، الصادق بلعيد، في مقابلة مع «فرانس برس» في 6 يونيو إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار «حركة النهضة»، ما أثار جدلا في البلاد.

انتقادات المعارضة لقيس سعيد
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 على أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها». ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتتهم المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان سعيد بالسعي إلى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته. وردا على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد قال الرئيس التونسي: «القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم أن السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات»، وأضاف: «هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف».

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