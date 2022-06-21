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مسؤول أممي: 800 سوري يعودون من تركيا أسبوعيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 01:06 مساء
مسؤول أممي: 800 سوري يعودون من تركيا أسبوعيا
ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، فيليب لوكلير، خلال مقابلة مع «رويترز» في إسطنبول، 19 يونيو 2022. (رويترز)
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قال مسؤول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع لكن الظروف غير مواتية للعودة الطوعية لأعداد كبيرة.

وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، في أكبر تجمع للاجئين في العالم، لكن تراجع مشاعر السكان تجاههم دفع الحكومة للعمل على إعادتهم. وقالت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان إنها تعتزم توطين نحو مليون سوري في منازل مبنية بوحدات خرسانية سابقة التجهيز في شمال غرب البلاد، وفق وكالة «رويترز».

- تركيا تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري

«ظروف غير مواتية» لعودة اللاجئين إلى سورية
وحسب الوكالة، فإن هذه الخطط لم تجتذب دعما دوليا، حيث قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، فيليب لوكلير، الإثنين إن الظروف في سورية غير مواتية لعودة عديد اللاجئين، وأضاف لـ«رويترز» مستوى ضبابية الأوضاع في سورية لا يسمح بحركة عودة جماعية طوعية هذه الأيام.

وتابع أن نحو 800 سوري، أغلبهم غير متزوجين، يعودون لمناطق مختلفة في شمال سورية كل أسبوع لكن أغلب السوريين يعتقدون أنهم سيبقون في تركيا لأن أوضاعهم الاقتصادية أفضل مما ستكون عليه في سورية، وأردف: «بطبيعة الحال يعتقد الناس أن مستقبلهم في تركيا وليس في سورية في ضوء التقدم الضئيل الذي شهدناه».

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