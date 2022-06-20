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قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 03:50 مساء
قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في جدة. (أ ف ب)
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رفعت السعودية، الإثنين، حظر سفر مواطنيها إلى تركيا وثلاث دول أخرى بعد منع مرتبط بوباء «كوفيد-19»، فيما تواصل المملكة الخليجية التخفيف من القيود الصحية المتعلقة بالجائحة.

ويأتي القرار السعودي قبيل زيارة لولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا هذا الأسبوع، تطوي صفحة خلاف مرير بين البلدين في أعقاب جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018، وفق «فرانس برس».

تداعيات وباء «كوفيد-19»
وكانت السعودية فرضت حظرا على سفر مواطنيها إلى تركيا ومعظم دول العالم في مارس 2020 بسبب تداعيات وباء «كوفيد-19». ومطلع مايو الماضي، رفعت السعودية حظر السفر المباشر من تركيا وإليها للمقيمين والزائرين، بعد أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية نهاية أبريل. 

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الإثنين، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه «تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند». وأشارت إلى أن القرار يأتي «بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا».

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وتعد تركيا وجهة عطلات مفضلة لآلاف العائلات السعودية. والأربعاء، يصل ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي لبلاده، إلى تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي. ومن المقرر أن يزور الأمير محمد مصر والأردن بدءا من مساء الإثنين قبل توجهه إلى أنقرة، على ما أفاد مسؤولون.

إردوغان يزور المملكة منذ الأزمة
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينها «أعلى المستويات» في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين.

لكن في أبريل، زار إردوغان المملكة في أول زيارة منذ الأزمة، بعد وقت قصير من نقل محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظمات حقوقية.

وقبل أسبوع، ألغت السعودية إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع بدء وصول طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة قبل أسابيع من بدء الشعائر المقدسة.

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