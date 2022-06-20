ارتفاع صادرات النفط السعودية في أبريل على أساس شهري

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت صادرات السعودية من خام النفط، في أبريل الماضي، إلى 7.38 مليون برميل يوميا، من 7.235 مليون برميل يوميا في مارس السابق، حسبما نقل منتدى الطاقة الدولي للطاقة، اليوم الإثنين، عن بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة «جودي».

وأشار المنتدى إلى أن البيانات تسلط الضوء على أن الطلب العالمي على النفط، انخفض على أساس شهري في أبريل إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة مع تراجع الاستهلاك في عدة دول آسيوية، بحسب وكالة «رويترز».

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وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات لجودي، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.