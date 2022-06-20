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السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى تركيا و3 دول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 02:13 مساء
السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى تركيا و3 دول
علم المملكة العربية السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند).

ووفقا لبيان للوزارة، جاء ذلك بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا.

- بينها ليبيا.. السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب «كورونا»

وفي 21 مايو الماضي، أعلنت السلطات الأمنية السعودية، منع سفر السعوديين إلى 16 دولة، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، بينها ليبيا.

ولفتت إلى أن هذه الدول تشمل «لبنان وسورية وتركيا وإيران وأفغانستان والهند واليمن والصومال وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية وليبيا وإندونيسيا وفيتنام وأرمينيا وروسيا البيضاء وفنزويلا»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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