توقعات أولية: اليمين الفرنسي المتطرف يحقق اختراقا كبيرا في الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقًا كبيرًا، الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت إيمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عامًا، وفق «فرانس برس».

خسارة تحالف ماكرون

خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أُعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف «معا» على 200 إلى 260 مقعدًا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علمًا أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدًا.

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بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد، 38.11% حتى منتصف النهار، حسب وزارة الداخلية الفرنسية، مقارنة بـ39.42 في الجولة الأولى.

فتح مراكز الاقتراع

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة 6.00 صباحا (ت.غ) وتغلق الساعة 16.00 (ت.غ) باستثناء المدن الكبرى حيث مدد الموعد النهائي حتى الساعة 18.00 (ت.غ)، على أن تبدأ التقديرات الأولى بالظهور تباعا. واختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبًا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين.

وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع الأحد في الجولة الثانية من جولتين تقرران ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصل على أغلبية كافية في البرلمان أو سينتهي به الأمر دون الدعم اللازم لتنفيذ أجندته الإصلاحية.