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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 04:42 مساء
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
جنود إسرائيليون بالضفة الغربية. (الإنترنت)
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قُتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب الأحد، وقالت الوزارة إنها تبلغت «استشهاد نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» أن غانم يبلغ من العمر 53 عامًا وهو من العمال الذين يتوجهون يوميًا من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل، بحسب «يورو نيوز».

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن «مقاتلي الجيش الإسرائيلي رصدوا مشتبهًا به بتخريب السياج الأمني في منطقة التماس بالقرب من قلقيلية في محاولة للعبور إلى الأراضي الإسرائيلية». وأضاف البيان «أطلق المقاتلون النار وجرى تحديد إصابة».

اغتيال شيرين أبوعاقلة 
وفي موجة عنف بدأت في أواخر مارس، قُتل 19 شخصًا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ردًا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل 45 فلسطينيًا على الأقل بينهم نشطاء ومدنيون منهم الصحفية شيرين أبوعاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

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وجاء مقتل الفلسطيني، الأحد، غداة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية على مواقع في قطاع غزة بعدما أطلق منه صاروخ في اتجاه الدولة العبرية.

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