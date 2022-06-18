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تفاصيل لقاء السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 06:32 مساء
تفاصيل لقاء السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة. (الإنترنت)
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن «اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما».

تعظيم التعاون والتنسيق المصري-البحريني 
كما تناولت المباحثات «عددًا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، كما تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري-البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية»، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية.
 
كما رحب الزعيمان بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية.

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وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

مصير ومستقبل واحد
من جانبه، أكد الملك حمد بن عيسى أن «زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعبًا، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة».

كما أشاد الملك البحريني في هذا الإطار «بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمنًا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية-البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها»، مؤكدًا «الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات».

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