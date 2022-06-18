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ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 03:42 مساء
ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
صورة أرشيفية تجمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)
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يزور ولي العهد السعودي بدءًا من الإثنين مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية لها تطوي صفحة أزمة حادة نشبت إثر اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول، بحسب مأ أفاد مسؤول ودبلوماسي، السبت.

وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22  يونيو، موضحًا أنها ستجري في أنقرة، بحسب «فرانس برس».

جولة ولي العهد تبدأ بمصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا
وتأتي هذه الجولة قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بادين للسعودية. وأكد مسؤول سعودي اطلع على التفاصيل أن جولة ولي العهد الأسبوع المقبل «ستبدأ الإثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا». وأشار إلى أنها ستتضمن «مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقات» في مجال الاستثمار والطاقة.

وهو ما أكده دبلوماسي مقيم في الرياض قائلًا، إن الجولة «تتضمن مصر والأردن ... إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة». ولم تؤكد الحكومة السعودية هذه الجولة.

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وأشار المسؤول السعودي إلى جولة أخرى مقررة قريبًا «ربما في نهاية يوليو» تشمل «اليونان وقبرص والجزائر»، سبق أن أفادت عنها تقارير صحفية سابقًا.

 الأولى إلى اسطنبول 
وستكون زيارة الأمير محمد لتركيا والمرتقبة منذ أشهر عدة، الأولى له إلى اسطنبول منذ مقتل الصحفي خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول في 2018 وهي قضية سممت العلاقات بين أنقرة والرياض. وزار الرئيس التركي السعودية في نهاية أبريل والتقى الأمير محمد قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكانت هذه الزيارة الأولى لإردوغان إلى السعودية منذ الأزمة، وجاءت بعد وقت قصير من إحالة محكمة تركية تحاكم 26 سعوديًا يشتبه في ضلوعهم بمقتل خاشقجي، أوراق القضية على السعودية. ويعني ذلك إسدال الستار على القضية في تركيا، ما أثار استياء منظّمات حقوقية.

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