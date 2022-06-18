وفاة أمير سعودي من الأسرة الحاكمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وقال الديوان الملكي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه سيصلى على الجثمان بعد صلاة عصر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

- ماذا وراء ظهور هذا الأمير السعودي في وفد رسمي زار أبوظبي؟

وفي مايو الماضي، انضم عضو في العائلة السعودية الحاكمة، لم يكن اسمه متوقعًا، إلى وفد زار الإمارات، في خطوة ينظر إليها مراقبو المشهد السياسي في المملكة على أنها رسالة من حاكمها الفعلي تشير إلى وحدة العائلة بعد أن أمضى سنوات في بناء قاعدة سلطته.

إنه الأمير عبدالعزيز بن أحمد أكبر أبناء الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي والمحتجز حاليًا، بحسب «رويترز»، لا يشغل الأمير عبدالعزيز منصبًا رسميًا، إلا أن وسائل الإعلام السعودية الرسمية وضعت اسمه في صدارة قائمة المرافقين لولي العهد محمد بن سلمان لتقديم واجب العزاء لحاكم الإمارات العربية المتحدة الجديد، في وفاة أخيه حاكم الإمارات السابق.