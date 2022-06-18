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ضربات إسرائيلية على مواقع في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 08:10 صباحا
ضربات إسرائيلية على مواقع في غزة
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على مواقع في قطاع غزة، اليوم السبت، زاعمًا أن هذا العدوان بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني، حسب بيان لجيش الاحتلال.

وزعم البيان، الذي نقلته وكالة «فرانس برس» أن «حركة حماس الإسلامية أطلقت صاروخًا من قطاع غزة باتجاه المواطنين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل» قبيل فجر السبت، مدعيًا أن «الدرع المضادة للصواريخ اعترضته». وردًا على ذلك شن الجيش عددًا من الضربات على مواقع لحركة حماس الفلسطينية في القطاع.

ويوم الجمعة، قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بقذائف مدفعية، أطراف شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

- الاحتلال يقصف شمال غزة بعد ادعاءات بسقوط منطاد مراقبة له 
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وذكرت المصادر، أن الجيش أطلق قذيفتين مدفعيتين على الأقل على موقع مراقبة تابع لجماعات مسلحة شرق بلدة بيت حانون الحدودية شمال القطاع، ما خلف أضرارًا مادية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وجاءت الحادثة بعدما ادعى جيش الاحتلال سقوط منطاد مراقبة له في قطاع غزة، وفتح تحقيق في أسباب ذلك.

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