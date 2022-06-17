Atwasat

المبعوث الأممي لليمن يصف تمديد الهدنة بالخطوة الأولى نحو اتفاق سلام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 10:04 مساء
المبعوث الأممي لليمن يصف تمديد الهدنة بالخطوة الأولى نحو اتفاق سلام
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال مؤتمر في صنعاء، 8 من يونيو 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة إن تمديد هدنة الشهرين في اليمن التي منحت الشعب؛ أملا بإمكان عودة الأوضاع إلى طبيعتها، هو الخطوة الأولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس» قال الدبلوماسي السويدي إن الهدنة «منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجالا ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية».

وقال غروندبرغ، في المقابلة التي أجريت معه على هامش «منتدى اليمن الدولي» في ستوكهولم، إن «الهدنة هي الخطوة الأولى نحو تسوية أوسع نطاقا». وحضر المنتدى سياسيون يمنيون وخبراء وممثلون عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

الحكومة اليمنية والحوثيون يوافقون على تمديد الهدنة
ومطلع يونيو، وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون على تمديد لشهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل، وساهمت بشكل فاعل في خفض حدّة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

وأتاحت الهدنة استئناف رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، إلى عمان والقاهرة، كما مكّنت ناقلات النفط من الرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين، في مسعى لتخفيف حدة النقص الحاد في الوقود.

الهدنة أتاحت الفرصة لعودة الحياة إلى طبيعتها جزئيا في اليمن
وقال غروندبرغ إن «الهدنة أتاحت لنا خطوات تعيد الحياة إلى طبيعتها» بشكل جزئي للشعب اليمني «وأعتقد أن لهذا الأمر أهميته وإنما أيضا رمزيته». وأعرب المبعوث الأممي عن أمله بألا تقتصر هذه العودة إلى الحياة الطبيعية على المطار وبأن «تنسحب على كل ما ننخرط فيه من مسائل».

والثلاثاء حضّ غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي المتمردين الحوثيين على القبول بإعادة فتح طرق مؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب غرب البلاد، علما بأن هذا الأمر يشكل نقطة خلافية بين طرفي النزاع.

والجمعة قال الدبلوماسي السويدي «نحن منخرطون في مفاوضات مباشرة منذ أسبوعين في اليمن بشأن هذه القضية». وقد أشار إلى إحراز تقدم لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للتوصل إلى حل لهذه القضية، وأضاف «هناك حاليا اقتراح مطروح آمل أن يحقق الهدف المرجو منه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب

مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب
بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا

بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا
كاركاتير حليم - «الخير جاي!»

كاركاتير حليم - «الخير جاي!»
تقرير أممي: تركيا واصلت نشر مرتزقة سوريين في ليبيا

تقرير أممي: تركيا واصلت نشر مرتزقة سوريين في ليبيا
تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية

تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»

جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
شاهد في «هذا المساء»: إقرار الميزانية.. خطوة نحو التصعيد أم الاستقرار؟

شاهد في «هذا المساء»: إقرار الميزانية.. خطوة نحو التصعيد أم الاستقرار؟
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟

ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
«وفا»: 3 شهداء و10 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
«وفا»: 3 شهداء و10 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
إضراب في تونس وتوقف الرحلات الجوية والبرية
إضراب في تونس وتوقف الرحلات الجوية والبرية
الاحتلال يقصف شمال غزة بعد ادعاءات بسقوط منطاد مراقبة له
الاحتلال يقصف شمال غزة بعد ادعاءات بسقوط منطاد مراقبة له
الألغام تفتك باليمنيين.. في الحرب والسلم
الألغام تفتك باليمنيين.. في الحرب والسلم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»...
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين...
المزيد
المبعوث الأممي لليمن يصف تمديد الهدنة بالخطوة الأولى نحو اتفاق سلام
المبعوث الأممي لليمن يصف تمديد الهدنة بالخطوة الأولى نحو ......
قوات الأمن الصومالية وسكان يقتلون 70 مسلحًا في هجوم
قوات الأمن الصومالية وسكان يقتلون 70 مسلحًا في هجوم...
حكم قضائي عسكري بسجن نائب في البرلمان التونسي المنحل
حكم قضائي عسكري بسجن نائب في البرلمان التونسي المنحل...
الألغام تفتك باليمنيين.. في الحرب والسلم
الألغام تفتك باليمنيين.. في الحرب والسلم...
الاحتلال يقصف شمال غزة بعد ادعاءات بسقوط منطاد مراقبة له
الاحتلال يقصف شمال غزة بعد ادعاءات بسقوط منطاد مراقبة له...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط