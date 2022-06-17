قوات الأمن الصومالية وسكان يقتلون 70 مسلحًا في هجوم

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول محلي صومالي إن سكانا مسلحين وقوات الأمن المحلية في ولاية جلمدج الصومالية قتلوا 70 من مقاتلي حركة الشباب خلال تصديهم لغارة شنتها الحركة على بلدة باهدو اليوم الجمعة.

ونشرت هيئة الإذاعة الحكومية صورا على «تويتر» لنحو 20 جثة بالزي العسكري قالت إنها بعض من جثث المهاجمين الذين لاقوا حتفهم، وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب إن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة فقدت تسعة من مقاتليها وأضافت أن عناصرها قتلوا 27 جنديا في معركة شرسة بعد صلاة الفجر.