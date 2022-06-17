قوات الأمن الصومالية وسكان يقتلون 70 مسلحًا في هجوم...

قال مسؤول محلي صومالي إن سكانا مسلحين وقوات الأمن المحلية في ولاية جلمدج الصومالية قتلوا 70 من مقاتلي حركة الشباب خلال تصديهم لغارة شنتها الحركة على بلدة باهدو اليوم الجمعة.
ونشرت هيئة الإذاعة الحكومية صورا على «تويتر» لنحو 20 جثة بالزي العسكري قالت إنها بعض من جثث المهاجمين الذين لاقوا حتفهم، وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب إن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة فقدت تسعة من مقاتليها وأضافت أن عناصرها قتلوا 27 جنديا في معركة شرسة بعد صلاة الفجر.
الصومال: تفكيك أربع سيارات ملغومة
وذكرت وكالة «رويترز» أنه لم يتسن لها التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل. وقال أحمد شاير وزير الإعلام بولاية جلمدج لـ «رويترز»: «أطلق سكان مسلحون ورجال دين النار من كل نافذة وكل منزل ومن كل زقاق وقتلوا المسلحين». أضاف أن طفلين ورجل دين من البلدة لاقوا حتفهم في القتال، بينما تم تفكيك أربع سيارات ملغومة بعد فرار المقاتلين.
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