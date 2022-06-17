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حكم قضائي عسكري بسجن نائب في البرلمان التونسي المنحل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 08:05 مساء
حكم قضائي عسكري بسجن نائب في البرلمان التونسي المنحل
النائب التونسي السابق في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف. (أرشيفية: الإنترنت)
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قضت المحكمة العسكرية في تونس استئنافيا بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف عاما مع النفاذ، ولوحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة «النيل من معنويات الجيش»، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس» عن محاميه.

وقال المحامي أنور أولاد علي إن مخلوف زعيم «ائتلاف الكرامة» المحافظ، مُنع أيضًا من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات. ودين مخلوف بتهمة «النيل من معنويات الجيش» على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021.وأضاف أولاد علي «لقد فوجئنا بهذه الإدانة، وخصوصا أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة». وأوضح المحامي أنه طعن في الحكم نيابة عن موكله.

ملاحقات قضائية للنائب سيف الدين مخلوف
وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائيا في فبراير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. كما يُلاحق سيف الدين مخلوف الذي لا يزال طليقًا أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى مارس 2021 بتهمة التعدي على عناصر شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي. وحكم عليه ابتدائيا في تلك القضية بالسجن 5 أشهر لكنه استأنف الحكم.

تدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات تكثفت منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021.

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