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«وفا»: 3 شهداء و10 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 10:42 صباحا
«وفا»: 3 شهداء و10 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
الشبان الثلاثة الذين قتلهم الاحتلال في جنين. (وفا)
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قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين فجر اليوم في مخيم جنين بالضفة الغربية، فيما وصفت وكالة الأنباء الفلسطينية عملية القتل بـ«الإعدام».

وقالت مصادر محلية وشهود عيان لمراسل الوكالة، إن قوة احتلال خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، «ما أدى إلى استشهادهم على الفور»، بحسب «وفا».

وقالت الوكالة إن الشبان الثلاثة هم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وهو شقيق «الشهيد» سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم حنين، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، وهو شقيق «الشهيد» علاء أبو سرور من جنين.

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وأضافت المصادر نفسا، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى العجاوي، في الحي الشرقي وفتشته وعبثت بمحتوياته.

فتح تنعى الشبان الثلاثة
ونعت حركة فتح «الشهداء» الثلاثة ودعت «جماهير شعبنا إلى المشاركة في تشييع جثامين الشهداء الطاهرة»، موضحة أنها ستكون مسيرة تجوب شوارع المدينة على الساعة 11 صباحا من أمام مشفى جنين الحكومي، ثم التوجه إلى المسجد الكبير لأداء صلاة الجمعة، ثم صلاة الجنازة والانطلاق مباشرة لمواراة جثامين الشهداء ثرى جنين ومخيمها الباسل.

الرئاسة الفلسطينية تنعى «الجريمة البشعة»
من جانبها دانت الرئاسة الفلسطينية «الجريمة البشعة» التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

وأضافت، أن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي تأتي قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل، على «أبناء شعبنا قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة».

وحذرت من أن الحكومة الاسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.

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