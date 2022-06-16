مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الخميس، إنه قرر إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة على دخول المصريين والأجانب بسبب فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن «اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وافقت على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم (1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا».

- «الصحة المصرية»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي «كورونا» إلى 41 ووفاة حالتين

تقديم نحو 86.6 مليون جرعة لقاح للمواطنين

وأوضح البيان أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، استعرض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا إنه جرى تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، وكذلك 4.5 مليون جرعة تنشيطية، فيما تتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

ويعني رفع القيود أنه لم يعد شرطا لدخول مصر أن تكون مع المسافر شهادة رسمية معتمدة بشأن التحصين بكامل جرعات فيروس كورونا، أو نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.