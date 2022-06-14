المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينن يوم الثلاثاء، أنه من الممكن تقديم تمويل أوروبي بمئات الملايين من اليورو لدعم الأراضي الفلسطينية بعد أن جرى حل المشاكل التي حالت دون تحقيق ذلك، حيث تعطل دفع الأموال بسبب خلاف حول مقترحات قدمها المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، بالربط بين التمويل وإصلاح التعليم بما في ذلك محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية.

وقالت رئيسة المفوضية، خلال زيارة إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة، «يسعدني أن أعلن إمكانية صرف أموال الاتحاد الأوروبي للعام 2021 بسرعة. انتهت كل الصعوبات. أوضحنا أن الصرف سيتم»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، فون دير لاين على «استئناف مساعدتكم لنا»، حيث تعد المفوضية الأوروبية، التي تسهم بنحو 300 مليون يورو سنويًا مع دول ومؤسسات أوروبية أخرى تسهم بمبلغ مماثل، أكبر المانحين للأراضي الفلسطينية التي تعرضت لضغوط مالية متزايدة.

وفي وقت سابق، التقت فون دير لاين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في القدس، حيث رحبت باحتمال زيادة التعاون فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وحذرت من خطر المشاكل الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي جمع مساعدات فورية بقيمة 25 مليون يورو للأراضي الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من أوكرانيا.