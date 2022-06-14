مسؤول أميركي: بايدن سيلتقي ولي العهد خلال زيارته إلى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر المقبل، رغم أن أجهزة الاستخبارات في واشنطن اتّهمت الأخير بإصدار أمر قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول: «يمكننا أن نتوقع أن الرئيس سيقابل ولي العهد خلال زيارته إلى السعودية في يوليو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بايدن يزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية منتصف يوليو

أعلن المسؤول الأميركي، أن بايدن سيتوجه برحلة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، ما سيشكل سابقة لرئيس أميركي، خلال زيارة إلى المنطقة يقوم بها في منتصف يوليو المقبل.

وقال المسؤول إن «الرئيس سيقوم برحلة مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالسعودية» خلال زيارته للمنطقة من 13 إلى 16 يوليو المقبل، وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أميركي برحلة مباشرة من إسرائيل إلى دولة عربية لا تعترف بكيان الاحتلال، بحسب وكالة «فرانس برس».