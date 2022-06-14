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الإمارات: تشديد تدابير كورونا مع تزايد الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 01:13 مساء
الإمارات: تشديد تدابير كورونا مع تزايد الإصابات
زوار في معرض «إكسبو دبي» بلا أقنعة في 28 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت الإمارات تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك التشديد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بأكثر من 100% في أسبوع واحد.

وسجلت الإمارات 1356 إصابة بـ«كوفيد-19» الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في إحاطة إعلامية استثنائية مساء الإثنين، تسجيل «ارتفاع ملحوظ» في عدد الإصابات.

ارتفاع ملحوظ في الإصابات
وقال الناطق باسم الهيئة، طاهر البريك العامري، «شهدنا في الفترة السابقة، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» بالدولة، إذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات».

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بحسب العامري «شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة»، مؤكدا «ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي، حيث إن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم» (816 دولارا)، مشيرا إلى أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة تشديد الرقابة».

وبحسب العامري «لوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بكوفيد-19»، مؤكدا أن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس يكون معرضا للمساءلة القانونية.

ويأتي إعلان الإمارات، بينما ألغت السعودية الإثنين، إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

وتستعد السعودية للسماح لمليون مسلم، بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، للمرة الأولى منذ تفشي «كوفيد-19».

وفي أوائل مارس الماضي، أعلنت المملكة رفع معظم القيود بما في ذلك التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين جرى تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج المسلمين من الخارج هذا العام.

ومنذ تفشي الجائحة، سجلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليون نسمة أكثر من 778 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 9150 حالة وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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